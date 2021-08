O desespero dos que ainda não conseguiram fugir do Afeganistão 

Com apenas alguns pertences e a esperança de conseguirem sair do Afeganistão, milhares de afegãos concentraram-se junto ao aeroporto de Cabul, onde esta quinta-feira várias pessoas morreram e ficaram feridas após uma explosão, que terá sido causada por um bombista suicida.

Apesar dos alertas anteriores da possibilidade de atentando, milhares de afegãos rumaram até ao aeroporto para tentar fugir do seu país antes do final da ponte aérea para a evacuação do Afeganistão.

As imagens mostravam filas a perder de vista e uma situação caótica no perímetro do termina aéreo. Muitos chegaram a pé. Muitos atravessaram os canais de água até ao arame farpado.

O aeroporto de Cabul é a imagem do desespero dos que ainda estão no país e que querem fugir do regime talibã.

Duas explosões em Cabul fazem vários mortos e feridos

Várias pessoas morreram esta quinta-feira após duas explosões em Cabul, no Afeganistão, que terão sido causadas por bombistas suicidas, segundo fonte norte-americana. As explosões causaram ainda vários feridos.

De acordo com o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a explosão junto ao aeroporto de Cabul resultou na morte de vários militares norte-americanos e civis afegãos. "Foi o resultado de um complexo ataque", escreveu John Kirby no Twitter.

Confirmou ainda outra explosão na capital do Afeganistão, junto ao Hotel Baron, que acolhe estrangeiros e jornalistas internacionais.

Citada pela agência Reuters, fonte dos talibã anunciou que pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo crianças, e que vários militares do movimento ficaram feridos. Em declarações a uma emissora turca, os talibã afirmaram que "foi por causa da presença de forças estrangeiras que ataques como estes aconteceram".

Vários meios de comunicação internacionais estão a apontar o ISIS-K - o ramo do Daesh rival dos talibã no Afeganistão - como o responsável pelos ataques. Um funcionário dos EUA diz que "acredita definitivamente" que os ataques em Cabul foram executados pelo grupo extremista Daesh.

Oficiais norte-americanos estão preocupados com a possibilidade de novos ataques em Cabul e, perante a ameaça, a embaixada norte-americana está a pedir aos cidadãos nacionais, que estão junto às entradas do aeroporto, para que deixem a zona "de imediato".