Duas explosões em Cabul fazem vários mortos e feridos

Várias pessoas morreram esta quinta-feira após duas explosões em Cabul, no Afeganistão, que terão sido causadas por bombistas suicidas, segundo fonte norte-americana. As explosões causaram ainda vários feridos.

De acordo com o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a explosão junto ao aeroporto de Cabul resultou na morte de vários militares norte-americanos e civis. "Foi o resultado de um complexo ataque", escreveu John Kirby no Twitter.

Confirmou ainda outra explosão na capital do Afeganistão, junto ao Hotel Baron.

Citada pela agência Reuters, fonte dos talibã anunciou que pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo crianças, e que vários militares do movimento ficaram feridos.

Vários meios de comunicação internacionais estão a apontar o ISIS-K - o ramo do Daesh rival dos talibã no Afeganistão - como o responsável pelos ataques.

Perante a ameaça, a embaixada americana em Cabul está a pedir aos cidadãos nacionais, que estão junto às entradas do aeroporto, para que deixem a zona "de imediato".

Uma das explosões aconteceu junto a uma das entradas do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, numa altura em que milhares de pessoas estão naquele local, na esperança de conseguirem embarcar num voo para sair do país tomado pelos talibã.

O Governo britânico anunciou que está a trabalhar de “forma urgente” para perceber o que aconteceu e o impacto no processo de retirada de pessoas. Adiantou ainda que nenhum militar britânico ficou ferido.

"A nossa principal preocupação continua a ser a segurança dos trabalhadores, cidadãos britânicos e cidadãos do Afeganistão. Estamos em contacto com os Estados Unidos e outros aliados da NATO num nível operacional de resposta imediata a este incidente", diz a publicação feita no Twitter do Ministério da Defesa britânico.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, já foi informado sobre a explosão, segundo uma fonte da Casa Branca.

Tanto o Governo turco, como o alemão, já anunciaram que a explosão não causou feridos entre os militares daqueles países.

Milhares tentam chegar ao aeroporto de Cabul

A explosão acontece numa altura em que milhares de afegãos tentam chegar ao aeroporto de Cabul para tentar fugir do país em voos de resgate organizados por forças internacionais.

Esta quinta-feira, a área em redor do aeroporto continuava repleta de milhares de pessoas, de acordo com a agência espanhola EFE.

Estados Unidos, Reino Unido e Austrália apelaram aos cidadãos para saírem do aeroporto de Cabul devido a "ameaças terroristas", quando milhares de pessoas continuam a chegar ao aeroporto para tentar fugir do país.

Os três países emitiram avisos simultâneos, muito específicos e quase idênticos na quarta-feira à noite.

As pessoas que se encontram no aeroporto sobretudo "nas entradas leste e norte devem sair imediatamente", disse o Departamento de Estado norte-americano, citando "ameaças à segurança".

O Presidente Joe Biden, que confirmou que o prazo para a retirada de cidadãos do Afeganistão iria manter-se até à próxima terça-feira, já tinha alertado que a ameaça de ataques de militantes ligados ao Daesh. Mas, apesar dos avisos, milhares de pessoas continuam concentradas no aeroporto, onde alimentam a esperança de fugir – uma hipótese que é cada vez mais remota.

Vários países já anunciaram o fim das operações de resgate, ainda que antes do prazo terminar. França e Holanda confirmaram a suspensão dos voos nas próximas horas, a Bélgica deu por terminado o processo de evacuação.

Até agora, mais de 95 mil pessoas foram resgatadas do Afeganistão, mas muitas ficarão certamente para trás. A Casa Branca garante que está a trabalhar num plano para retirar mais cidadãos depois do dia 31 de agosto – o dia que constituiu a “linha vermelha” dos talibã.