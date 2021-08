Marcelo Rebelo de Sousa: "Os portugueses estão seguros em Cabul"

Várias pessoas morreram esta quinta-feira após duas explosões em Cabul, no Afeganistão, que terão sido causadas por bombistas suicidas, segundo fonte norte-americana. As explosões causaram ainda vários feridos.

De acordo com o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a explosão junto ao aeroporto de Cabul resultou na morte de vários militares norte-americanos e civis afegãos. Confirmou ainda outra explosão na capital do Afeganistão, junto ao Hotel Baron, que acolhe estrangeiros e jornalistas internacionais.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que tem estado a ser informado do que se passa no Afeganistão e que "os portugueses estão seguros em Cabul".

"As notícias no que nos toca em relação aos portugueses, felizmente, são boas."

