Quem é o grupo jihadista que ameaça atacar o aeroporto de Cabul?

O grupo jihadista Estado Islâmico ou Daesh, considerado terrorista, tem uma ramificação no Afeganistão que, segundo os serviços secretos norte-americanos, representa uma ameaça aos milhares de afegãos e cidadãos de outros países que ainda esperam no aeroporto de Cabul para fugir para o Ocidente.

Este ramo mantém uma rivalidade e ódio contra os talibãs, os novos senhores do Afeganistão.

Quem é o Estado Islâmico da Província de Khorasan (ISIS-K)?

Pouco depois de o Daesh ter proclamado um "califado" no Iraque e na Síria em 2014, ex-membros do Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP, Talibã do Paquistão) declararam lealdade ao líder do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, morto em outubro de 2019 durante uma operação conduzida pelos Estados Unidos no norte da Síria.

A eles juntaram-se os afegãos desiludidos com os talibãs e que desertaram e, no início de 2015, o Daesh reconheceu oficialmente a criação da província (wilaya) de Khorasan.

Khorasan é o nome antigo dado a uma região que abrangia partes do atual Afeganistão, Paquistão, Irão e Ásia Central.

O ISIS-K estabeleceu-se em 2015 no distrito montanhoso de Achin, na província oriental de Nangahrar, a única onde conseguiu de facto estabelecer-se de forma permanente.

Noutros lugares, o grupo entrou em confronto com os talibãs, embora tenha conseguido formar células adormecidas noutras partes do Afeganistão, nomeadamente em Cabul, e também no Paquistão, de acordo com as Nações Unidas.

As últimas estimativas apontam para um mínimo de 500 a alguns milhares de combatentes, de acordo com um relatório do Conselho de Segurança da ONU divulgado em julho.

Parwiz Parwiz

Ataques cometidos pelo ISIS-K

O ISIS-K reivindicou alguns dos ataques mais mortíferos dos últimos anos no Afeganistão e no Paquistão. Foi responsável pelo massacre de civis em mesquitas, hospitais ou locais públicos.

O grupo, sunita radical, tem como alvo principal os muçulmanos que considera hereges, em particular os xiitas.

Um ataque em maio de 2020 a uma maternidade num bairro predominantemente xiita em Cabul matou 25 pessoas, incluindo 16 mães e bebés recém-nascidos.

Por onde passa, este grupo deixa um rasto de destruição. Os terroristas disparam, decapitam, torturam e aterrorizam aldeões e deixa minas terrestres por toda parte.

A (má) relação com os talibãs

Embora sejam dois grupos radicais sunitas, têm diferenças teológicas bem como de estratégia, mas ambos reclamam incorporar o espírito da jihad (guerra santa). Para o ISIS-K os talibãs são qualificados de apóstatas.

Stringer / Reuters

A repressão dos talibãs tem impedido o ISIS-K de se expandir no Afeganistão, ao contrário do que o Daesh conseguiu fazer no Iraque e na Síria.

Em 2019, o exército afegão, após operações conjuntas com os Estados Unidos, anunciou que tinha derrotado o ISIS-K na província de Nangahrar.

De acordo com avaliações dos Estados Unidos e das Nações Unidas, o ISIS-K tem desde então operado sobretudo através de células adormecidas nas cidades, cujos ataques têm sido muito mediatizados.

Como reagiu o ISIS-K à tomada de poder pelos talibãs?

O ISIS-K criticou muito o acordo para retirar as tropas americanas e estrangeiras do Afeganistão concluído em fevereiro de 2020 em Doha entre Washington e os talibãs, acusando-os de terem renegado a causa jihadista.

Depois de terem entrado em Cabul e tomado o poder a 15 de agosto, os talibãs receberam parabéns de vários grupos jihadistas, menos do ISIS-K.

Questionados pela agência France-Presse, dois especialistas ocidentais no grupo Daesh dizem recear que vá acontecer no Afeganistão o mesmo que aconteceu no Iraque em 2011, com o desenvolvimento em simultâneo do grupo Estado Islâmico/Daesh e o ressurgir da Al-Qaeda.

US AIR FORCE

Qual a ameaça que recai sobre o aeroporto de Cabul?

Os responsáveis norte-americanos alertaram hoje que o aeroporto onde se concentram milhares de pessoas a querer sair do Afeganistão está sob ameaça direta do ISIS-K.

Estados Unidos, Reino Unido e Austrália apelaram aos cidadãos para saírem do aeroportoe se afastarem o mais possível do local devido a "ameaças terroristas iminentes" .

Nos últimos dias, aviões de transporte militar de vários países estão a levar milhares de pessoas do país.

Os talibãs conquistaram Cabul em 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital pôs fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e aliados na NATO, incluindo Portugal.