Afeganistão. Talibã contabilizam 28 elementos mortos nas explosões

Pelo menos 28 membros dos talibã estão entre as vítimas mortais das duas exposições que ocorreram, esta quinta-feira, no aeroporto de Cabul, no Afeganistão.

A informação foi confirmada por uma fonte dos talibã à Reuters, tendo avançado que o grupo radical islâmico perdeu mais membros do que os americanos.

Entre os soldados dos EUA foram contabilizados, pelo menos, 13 mortos. Também dezenas de afegãos que estavam nas imediações do aeroporto morreram, incluindo talibã e civis.

As explosões fizeram ainda mais de uma centena de feridos.

O ataque suicida foi reivindicado pelo Daesh, através da sua agência de propaganda, Amaq.

