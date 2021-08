Terceira explosão em Cabul terá sido destruição de material por militares norte-americanos

Uma terceira explosão ouvida em Cabul, Afeganistão, perto da meia-noite desta sexta-feira (hora local) não correspondeu a qualquer ataque, mas à destruição de material pelos militares dos EUA no aeroporto, disse o porta-voz dos talibã.

A terceira explosão na capital afegã foi ouvida por muitos cidadãos e jornalistas locais, que logo partilharam nas redes sociais, e ocorreu poucas horas depois do duplo ataque bombista no aeroporto internacional de Cabul, não havendo pormenores sobre a magnitude da última explosão.

O porta-voz dos talibã, Zabihullah Mujahid, indicou pouco depois, na rede social Twitter, que esta explosão não era devida a qualquer ataque, mas à destruição de equipamentos pelo exército norte-americano no aeroporto, o que este não confirmou de imediato.

O líder do Comando Central dos Estados Unidos, general Kenneth McKenzie, confirmou 12 mortes e 15 feridos nos ataques desta tarde em Cabul, atribuindo a autoria das explosões a terroristas do Estado Islâmico.

McKenzie disse que os terroristas detonaram-se com bombas do lado de fora do aeroporto, e que se seguiu um ataque armado.

Um responsável do Ministério da Saúde do governo afegão citado pela BBC referiu que o número de feridos é de, pelo menos 140, e que há pelo menos 60 mortos resultantes dos ataques da tarde.

