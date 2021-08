Daesh reivindica ataque no aeroporto de Cabul 

O Daesh reivindicou o ataque desta quinta-feira junto ao aeroporto de Cabul, no Afeganistão, que fez dezenas de mortos e centenas de feridos.

Num comunicado divulgado pela sua agência de propaganda, Amaq, o Daesh revelou a identidade do bombista suicida que se fez explodir entre civis afegãos, militares norte-americanos e talibã.

Um bombista suicida do Daesh "conseguiu chegar até um grande grupo de tradutores e colaboradores do exército norte-americano no Campo Baran, perto do aeroporto de Cabul, e detonou o seu colete de explosivos entre eles, matando cerca de 60 pessoas e ferindo mais de 100, incluindo combatentes talibã", diz a mensagem citada pela agência Reuters.

Entre as vítimas mortais, estão 12 militares norte-americanos, de acordo com o líder do Comando Central dos Estados Unidos, general Kenneth McKenzie, que adiantou ainda que outros 15 ficaram feridos.

O número de vítimas mortais foi revelado na conferência de imprensa no Pentágono, onde Kenneth McKenzie disse ainda que os terroristas detonaram-se com bombas do lado de fora do aeroporto, e que se seguiu um ataque armado.

A BBC cita fontes médicas para colocar o número de mortos em 60, a que se juntam pelo menos 140 feridos, mas não especifica quantos são norte-americanos e quantos são afegãos.