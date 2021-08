Ataque aéreo dos EUA no Afeganistão. No carro atingido seguiam bombistas suicidas do Daesh-K

Os Estados Unidos lançaram este domingo mais um ataque aéreo no Afeganistão. Atingiram um carro do Daesh-K, carregado de explosivos, que se dirigia para o aeroporto de Cabul. As forças norte-americanas dizem que agiram em autodefesa e que evitaram mais um atentado terrorista.

Confirmam que no carro atingido seguiam bombistas suicidas do Daesh-K. Transportavam uma quantidade significativa de explosivos. Para já, não há informação de vítimas civis no ataque aéreo. O ataque com drone deste domingo é o segundo dos Estados Unidos desde o atentado de quinta-feira, que matou 169 pessoas, incluindo 13 militares norte-americanos.

Este domingo, Joe Biden participou numa homenagem aos soldados. Muitos tinham pouco mais de 20 anos. Nasceram quando rebentou a guerra. Duas mulheres estão entre as vítimas.

Líder supremo dos Talibã está no Afeganistão

Entretanto, os Talibã anunciaram que o líder supremo do grupo está no Afeganistão. Garantiram estar prontos para assumir o controlo do aeroporto e reforçaram a presença da zona, o que bloqueou tentativas de fuga.

Os alertas de possíveis novos ataques terroristas também levaram muitos a evitar a área. Ainda assim, são centenas os que correm o risco.

No centro da capital, cresce a incerteza sobre o futuro entre muitos dos que ficam. A economia do Afeganistão está em queda livre.

Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência esta segunda-feira

Mais de 110 mil pessoas foram retiradas do Afeganistão, nas últimas duas semanas. Os Estados Unidos e outros países ocidentais dizem que os Talibã já se comprometeram a deixar sair depois de 31 de agosto, estrangeiros e afegãos com os documentos necessários para a viagem.

França e Reino Unido vão pedir às Nações Unidas que criem uma zona protegida no aeroporto civil de Cabul, para que possam manter as evacuações. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência esta segunda-feira.

Veja também: