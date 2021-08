Os primeiros refugiados afegãos já chegaram ao Kosovo e à Albânia. Vão estar nestes países temporariamente, já que o destino final são os Estados Unidos.

O Kosovo foi um dos três países dos Balcãs que se disponibilizou a acolher temporariamente milhares de refugiados cujo destino final serão os Estados Unidos. Aterraram, na madrugada desta segunda-feira, 111 afegãos, que trabalharam com a NATO no Afeganistão.

À Albânia já chegaram 607 pessoas vindas do Afeganistão, um número que deverá subir para os 4.000 nos próximos dias.

Os refugiados estão em hotéis e resorts na capital do país e apesar de já estarem em segurança, ainda pensam nos que ficaram para trás.

Ghazaal chegou à Albânia há três dias. Vai ficar no país até ter os documentos necessários para ir, com a família, para os Estados Unidos. Partiu com a promessa feita a um dos filhos de voltar ao Afeganistão.

"Disse-lhe que tinha de me prometer que estudava, que se tornava alguém e depois regressava."

