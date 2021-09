Líder da resistência acusa Paquistão de ajudar talibã 

Os talibã garantem ter tomado o vale de Panjshir, o último bastião da resistência, no Afeganistão.

Nas redes sociais, Ahmad Massoud, o homem que lidera a resistência, garante estar a salvo e lamenta que sejam as forças do Paquistão as que estão a enfrentar.

Ou seja, o líder acusa as tropas paquistanesas de estar a destruir os rebeldes para benefícios dos talibã. O líder pede ainda um cessar-fogo, prometendo baixar as armas.

Perante as acusações, o Irão veio exigir uma investigação à participação do Paquistão no conflito.

Leia mais: