Mulheres proibidas de praticar desportos no Afeganistão 

As mulheres foram proibidas de praticar qualquer tipo de desporto, no Afeganistão.

Os talibã proibiram também as manifestações e as palavras de ordem que não tenham a aprovação do grupo extremista.

Os talibã anunciou na terça-feira um executivo provisório formado apenas por homens, numa consagração do velho regime repressivo. Para trás, ficaram as promessas de um governo inclusivo.

Nas ruas, dois protestos liderados por mulheres em Cabul e Faizabad foram violentamente travados pelos disparos dos extremistas.

Em Herat, onde centenas de pessoas protestaram, os talibã mataram a tiro dois manifestantes.

Perante a condenação internacional e as sanções impostas pelos Estados Unidos da América e pelo Banco Mundial, os talibã viram-se para países como o Paquistão, China, Irão e Turquia.

