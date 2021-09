O alto representante para a Política Externa diz que se a União Europeia quiser ter influência no Afeganistão não tem opção senão falar com os Talibã.

Com os olhos postos no Afeganistão, a União Europeia tenta falar a uma só voz e não ficar à margem do xadrez político global. Para a Comissão Europeia é preciso não fechar os canais de diálogo, como o novo regime em Cabul.

Entre as condições para a relação europeia com os talibãs e o apoio ao desenvolvimento estão o respeito pelos direitos humanos, em particular das mulheres.

Mas do novo regime afegão saem anúncios na direção contrária. Ainda assim, o alto representante não fecha portas. O plano continua a ser uma presença europeia em Cabul coordenada pelo serviço europeu de ação externa.

Já do lado do Parlamento Europeu muitos pedem um maior papel na proteção aos que fogem do Afeganistão.

Os desafios da defesa comum europeia deverão estar também no discurso que a presidente da Comissão Europeia faz esta quarta-feira EM Estrasburgo sobre o Estado da União.

Ursula von der Leyen fará ainda o balanço do combate à pandemia e vai olhar para o futuro, para a recuperação, o clima e o digital.

