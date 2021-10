Representantes dos talibã e dos EUA reúnem-se pela primeira vez desde retirada das tropas

Milhares de pessoas continuam a tentar sair do Afeganistão. No entanto, a maior parte não consegue. Este fim de semana, representantes dos talibã e dos Estados Unidos reuniram-se pela primeira vez, desde a retirada das tropas norte-americanas.

A reunião serviu para discutir a saída segura de pessoas do Afeganistão, mas não só. Apesar da clara dificuldade em controlar ataques terroristas contra xiitas no país, os talibã garantem que não precisam da ajuda dos norte-americanos para travar a ameaça do Daesh. Um bombista suicida matou, esta sexta-feira, mais de 60 pessoas numa mesquita, no leste do país.

Também os direitos das mulheres continuam a não ser uma prioridade para os talibã. Perante a falta de apoio do Governo, decidiram criar o dia internacional da solidariedade feminina para com as mulheres afegãs.

A instabilidade e insegurança continuam a motivar a saída de afegãos do país. Só na semana passada, 100 mil pessoas iniciaram o processo para obter passaporte. Apenas 25 mil conseguiram.