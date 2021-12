As novas regras dos talibãs que vão tornar as "mulheres afegãs prisioneiras"

No Afeganistão, as mulheres estão proibidas de fazer viagens de longas distâncias sem a companhia de um homem. Os talibã determinaram ainda que os motoristas devem aceitar apenas passageiras com véu islâmico.

A recomendação, feita pelo Ministério para Promoção da Virtude e da Prevenção do Vício, estabelece que as mulheres que viajem mais de 72 quilómetros não devem deslocar-se sem a companhia de um homem. Sugere ainda que os condutores não ouçam musica no interior.

A Human Rights Watch garante que as novas orientações dos talibã vão tornar as mulheres prisioneiras. As diretrizes foram divulgadas semanas depois de os fundamentalistas terem pedido o afastamento de atrizes de filmes e telenovelas e terem exigido o uso de véu a todas as apresentadoras.

Saiba mais