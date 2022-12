Governo talibã proíbe mulheres de trabalharem em ONG

No Afeganistão, os talibã continuam a apertar o cerco e a multiplicar proibições aplicadas às mulheres, apesar da indignação internacional.

Os protestos continuam em Cabul e noutras cidades do país.

Os talibã garantem que as mulheres não respeitaram a tradição do uso do véu islâmico para trabalhar em ONG.

Pelo menos três organizações não governamentais pararam as operações no Afeganistão. As consequências foram imediatas.

A sociedade afegã teme que o regime Talibã leve o fundamentalismo religioso ao extremo e que as mulheres que já não podem ter estudo universitários ou trabalhar em organizações humanitárias sejam banidas das escolas em todas as idades ou banidas mesmo de qualquer tipo de vida fora de casa.