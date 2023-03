Afeganistão: nove milhões de pessoas em risco de perder apoio alimentar

Os responsáveis pelo Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas estão preocupados com os cortes no financiamento do programa no Afeganistão. Dizem que a decisão pode pôr em risco a sobrevivência de 9 milhões de pessoas.

Uma das consequências imediata da retirada das forças internacionais do Afeganistão e do regresso ao poder dos Talibã foi o corte drástico no financiamento de programas de desenvolvimento e de ajuda humanitária.

O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas cumpriu nos últimos anos uma missão vital num terreno particularmente difícil, marcado pela guerra, pela permanente instabilidade política e económica nos últimos anos também por uma seca extrema que empobreceu ainda mais os mais pobres.

Os cortes no financiamento deste programa no Afeganistão, motivados sobretudo pela mudança de regime, têm um impacto direto e quase imediato em milhões de vidas vulneráveis.

A família de Khair Mohamed e de Naz Bibi está entre os 9 milhões de afegãos em risco de perder já em abril pouca ajuda que recebem.