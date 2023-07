O dia mais quente alguma vez registado a nível mundial e a influência do El Niño

A Organização Mundial de Meteorologia (OMM) avisa que podem vir a ser registados novos recordes no aumento das temperaturas globais por causa do fenómeno El Niño. O fenómeno climático já está a afetar o Pacífico.

Os sinais de alarme para o aquecimento global são cada vez mais evidentes. Os últimos oito anos foram os mais quentes alguma vez registados, mas a OMM diz que as temperaturas máximas vão voltar a subir, sobretudo por causa do El Niño, que já está a provocar alterações no Pacífico.

Esta segunda-feira foi o dia mais quente alguma vez medido a nível mundial, ultrapassando pela primeira vez a marca dos 17.ºC.

A temperatura média diária do ar à superfície do planeta no dia 3 de julho foi medida em 17,01°C por um organismo ligado à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

Esta medição ultrapassa o anterior recorde diário (16,92°C) estabelecido em 24 de julho de 2022, segundo estes dados dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental da NOAA, que remontam a 1979.

O El Niño ocorre em média a cada dois a sete anos e os episódios duram geralmente entre nove a 12 meses.

Trata-se de um fenómeno climático natural associado ao aumento das temperaturas da superfície no centro e leste do Oceano Pacífico tropical.