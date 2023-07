Temperatura média da Terra atinge novo recorde

Terça-feira, 4 de julho, foi o dia mais quente desde que há registos, batendo o recorde estabelecido na véspera, de acordo com medições preliminares feitas por um observatório meteorológico americano. Desde o início de junho que as temperaturas globais alcançam quase diariamente níveis nunca antes registados.

No dia 4 de julho, a temperatura média do ar na superfície do planeta foi medida em 17,18°C por uma organização dependente da Agência Americana de Observação Oceânica e Atmosférica (NOAA), dado que ainda não foi confirmado oficialmente.

Este valor supera os 17,01°C medidos na segunda-feira e que já bateram por uma margem significativa o anterior recorde diário (16,92°C) estabelecido a 14 de agosto de 2016 e repetido a 24 de julho de 2022, segundo os dados do National Centers for Environmental Prediction do NOAA avaliados por investigadores do Climate Reanalyzer da Universidade do Maine.

Ao que os investigadores apuraram, quarta-feira 5 de julho registou a mesma temperatura média.