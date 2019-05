PSD, CDS e BE apresentam 65 perguntas ao primeiro-ministro sobre Tancos

O PSD, o CDS e o Bloco de Esquerda querem saber quando é que António Costa soube da alegada encenação para a recuperação das armas de Tancos.

No total, os três partidos enviaram 65 perguntas ao primeiro-ministro no âmbito da comissão de inquérito. O chefe de Governo tem de responder por escrito no prazo de 10 dias.

Os partidos querem saber qual a razão para António Costa ter mantido a confiança no ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, durante dois anos e querem saber também porque razão o primeiro-ministro disse que não conhecia o memorando da Polícia Judiciária Militar que dava conta da operação de recuperação das armas.

O chefe de gabinete do primeiro-ministro revelou na terça-feira, no Parlamento, que entregou esse mesmo documento a António Costa a 12 de outubro.