Defesa de Vasco Brazão garante que o major não se referia ao Presidente da República

O Presidente da República quer que fique claro que não cometeu nenhum crime ligado ao roubo de armas em Tancos. É a reação à polémica das escutas, em vésperas de sair o despacho de acusação.

Numa das conversas, o major Vasco Brazão diz à irmã que o "papagaio-mor do reino" sabia da investigação paralela e do plano de encobrimento do crime.

A investigação chegou a admitir a possibilidade de a referência ser para o Presidente da República. Entretanto, a defesa de Vasco Brazão já garantiu que o major não falava do Chefe de Estado.