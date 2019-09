SMS confirma que Azeredo Lopes sabia da encenação da recuperação das armas em Tancos

Azeredo Lopes admitiu a um deputado socialista que sabia da encenação da recuperação das armas em Tancos. O ex-ministro da Defesa confessou ao deputado do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, que tinha conhecimento da recuperação do armamento, mas que tencionava omitir essa informação no Parlamento.

As mensagens foram trocadas no dia 18 de outubro de 2017, um dia antes de se saber que as armas tinham sido recuperadas.

Azeredo Lopes vai agora ser acusado pelo Ministério Público em regime de coautoria com o Coronel Luís Vieira, ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, e o major Vasco Brazão, investigador da PJ Militar, dos crimes de denegação de justiça e prevaricação.