Interpelação do CDS no caso de Tancos foi inapropriada, incorreta e injustificada, diz Ferro Rodrigues 

Num comunicado que redigiu logo após a conferência de líderes, Ferro Rodrigues começa por dizer que as declarações de Azeredo Lopes são públicas, não sem antes criticar de forma veemente a líder do CDS.

O presidente da Assembleia explica nos documentos que as declarações do ex-ministro da Defesa podem ser consultadas sem restrições na pagina da Internet do Parlamento.

Informa ainda que a Assembleia já entregou ao Ministério Publico todas as informações que foram pedidas pelos titulares do processo de Tancos, nomeadamente dos vídeos das declarações que foram feitas à porta fechada na comissão de inquérito.