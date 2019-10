PAN considera sensato marcar debate sobre Tancos após eleições

O porta-voz do PAN, André Silva, considerou hoje "sensata" a decisão do parlamento de marcar o debate sobre Tancos em Comissão Permanente para a próxima quarta-feira, já depois das eleições legislativas de domingo.

O único deputado do PAN, partido que por não ter grupo parlamentar não tem poder de voto na conferência de líderes parlamentares, considerou hoje sensata a decisão do Parlamento, referindo que, caso tivesse direito de voto, teria alinhado na decisão de PS, PCP, BE e PEV.

A conferência de líderes parlamentares marcou hoje o debate sobre Tancos em Comissão Permanente da Assembleia da República pedido pelo PSD para a próxima quarta-feira, já depois das eleições legislativas de domingo.

"Estou ao lado de uma decisão que, curiosamente, pode ou não estar alinhada com determinados partidos. A nós não faz sentido todo este mediatismo em torno de um caso que, para nós, é um caso judicial e que está a ocupar tanto tempo na campanha", vincou André Silva, que falava aos jornalistas, em Sintra, distrito de Lisboa, no final de uma ação de campanha.

Para o cabeça de lista do PAN por Lisboa, caso a reunião fosse marcada para esta semana poderia "canibalizar mais um dia de campanha com uma reunião de comissão permanente antes das eleições".

A decisão da conferência de líderes foi anunciada na Assembleia da República aos jornalistas pelo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, que protestou por este debate não ocorrer ainda durante a campanha eleitoral, atribuindo a decisão à "maioria do costume", PS, PCP, BE e PEV.

Em seguida, a deputada do PEV Heloísa Apolónia adiantou que a data de quarta-feira foi sugerida pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e que apenas PSD e CDS-PP se opuseram a essa data.

Lusa