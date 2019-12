Juiz Carlos Alexandre quer ouvir primeiro-ministro em tribunal sobre Tancos

A revista Sábado adianta, esta terça-feira, que o Juiz Carlos Alexandre quer ouvir presencialmente o Primeiro-ministro, no processo de Tancos. António Costa foi indicado como testemunha, pela defesa de Azeredo Lopes.

Segundo a revista, o pedido já seguiu do Tribunal Central de Instrução Criminal para o Conselho de Estado, órgão a quem compete autorizar o depoimento de qualquer membro do Conselho.

O gabinete do primeiro-ministro diz que António Costa ainda não foi notificado sobre qualquer pedido de audição. A Presidência da República refere também que ainda não chegou ao Conselho de Estado qualquer pedido do TCIC para a audição presencial do primeiro-ministro, no processo de Tancos. A próxima reunião do Conselho de Estado está prevista para 31 de janeiro.