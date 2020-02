O primeiro-ministro diz que quando responder na qualidade de testemunha de Azeredo Lopes, no processo de Tancos, será ao juiz Carlos Alexandre e não aos jornalistas.

No dia em que o ex-ministro da Defesa está a ser ouvido em tribunal, António Costa recusa-se a fazer comentários e diz que o país deve estar focado no essencial e não no acessório.