Vereador luso-francês de Paris acompanhou sessão de julgamento dos atentados de 2015

Hermano Sanches Ruivo, vereador em Paris, afirmou esta quarta-feira que o julgamento dos suspeitos nos atentados em França há cinco anos pode dar uma sensação de encerramento aos familiares das vítimas.

O julgamento dos atentados terroristas de novembro de 2015 em Paris começou esta quarta-feira, na capital francesa. O megaprocesso conta com 20 acusados, incluindo o único terrorista que sobreviveu aos ataques, 1.700 testemunhas e 330 advogados.

Perante o elevado número, teve de ser criada uma nova sala no Palácio de Justiça para receber as audiências, que deverão durar cerca de 9 meses. Fora do tribunal, foi montado um enorme dispositivo de segurança.

Na noite de 13 de novembro de 2015, 130 pessoas morreram nos vários ataques espalhados por Paris.