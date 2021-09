Atentados de Paris. Não há julgamento que amenize a dor das famílias das vítimas

O julgamento dos atentados do 13 novembro de 2015, em França, no qual morreram 130 pessoas, entre as quais dois portugueses, começa esta quarta-feira.

Um taxista português, que trabalhava naquela noite, foi a primeira vítima mortal depois de um homem se ter feito explodir dentro do veículo junto ao Estádio de França.

Sophie Dias, filha de Manuel, não encontra consolo no julgamento.

Além do pai de Sophie, perderam a vida nesta noite fatídica mais 129 pessoas. Só na sala de espetáculos Bataclan foram mortas 90 pessoas, entre as quais uma franco-portuguesa, de 35 anos.

A mãe de Patrícia Correia não espera respostas dos 20 acusados, até porque o único terrorista que sobrevive tem-se recusado a cooperar com as autoridades.

Além do terrorista sobrevivente - o franco-marroquino Salab Abdeslam - há 19 acusados suspeitos de darem apoio logístico.