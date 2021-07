Município de Paris compra o Bataclan

O município de Paris comprou ao grupo Lagardère, por 1,4 milhões de euros, os ativos comerciais do Bataclan, a sala de espetáculos parisiense visada nos atentados de 13 de novembro de 2015, anunciou esta sexta-feira fonte da edilidade.

A aquisição da sociedade de entretenimento Bataclan (SESB) está a ser efetuada através da sociedade anónima que explora o Palais Omnisports de Paris-Bercy, cujo conselho de administração aprovou quinta-feira o projeto, afirmou à agência France-Presse (AFP) o primeiro vice-presidente da Câmara de Paris, Emmanuel Grégoire.

A compra terá ainda de ser ratificada na próxima semana no Conselho de Paris.

O grupo Lagardère aceitou a oferta, confirmada à AFP por Jérôme Langlet, diretor-gerente da subsidiária Lagardère Live Entertainment, que também possui o Folies Bergère e o Casino de Paris.

"Se o projeto for confirmado [pelo conselho camarário], temos a convicção de que as equipas da Accor Arena (de Paris-Bercy) e da câmara de Paris saberão, ao lado da equipa do Bataclan, continuar a escrever essa história cultural e comprometida", declarou Langlet.