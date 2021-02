A sete meses de enfrentar o teste decisivo das autárquicas, Rui Rio reitera que são eleições vitais para o PSD.

No dia em que completa três anos como presidente do partido, Rio mantém o foco numas eleições que podem determinar o futuro da liderança do PSD.

Rui Rio ainda não anunciou candidatos, mas já começou a alinhavar coligações. O líder do PSD garante que o Chega não faz parte dos planos.