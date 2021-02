Carlos Moedas é o candidato do PSD à Câmara de Lisboa

O ex-comissário europeu Carlos Moedas vai ser o candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa, anunciou esta quinta-feira o presidente social-democrata Rui Rio.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa, depois de um encontro de cerca de trinta minutos entre ambos na sede nacional do partido em Lisboa, numa reunião em que participaram igualmente o secretário-geral e coordenador autárquico José Silvano e o vice-presidente Nuno Morais Sarmento.

O presidente do PSD afirmou hoje que sempre considerou Carlos Moedas a "melhor solução" para a Câmara Municipal de Lisboa, defendendo que o partido não está obrigado a vencer na capital, mas que tinha de apresentar "uma candidatura forte".

Numa declaração sem direito a perguntas, Rui Rio anunciou a candidatura à capital do atual administrador da Gulbenkian e ex-comissário europeu pelo PSD e disse já ter comunicado a decisão ao presidente do CDS-PP, havendo uma "vontade comum" que Carlos Moedas seja o candidato dos dois partidos à Câmara.

"Nenhum partido é obrigado a ganhar nenhuma Câmara, nem sequer Lisboa, mas um partido com a dimensão do PSD é obrigado a apresentar aos cidadãos de Lisboa uma candidatura forte para poderem escolher", defendeu.

Rio admitiu que, para a Câmara de Lisboa, "havia várias soluções possíveis".

O líder do PSD admitiu que, se para si esta era uma opção "fácil", para o atual administrador da Gulbenkian foi "uma decisão de vida", que tinha de ser ponderada.

Por isso, acrescentou, a decisão "foi acelerada e está tomada e foi sim".

"O engenheiro Carlos Moedas é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa", disse.O líder do PSD disse já ter comunicado a decisão ao presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, em vésperas de os dois partidos assinarem um acordo-chapéu para as coligações autárquicas."A vontade comum é que o candidato seja candidato do PSD e do CDS à Câmara Municipal de Lisboa", referiu.