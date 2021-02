Rui Rio mantém proposta de adiar as eleições autárquicas por dois meses

Rui Rio vai manter a proposta de adiar as eleições autárquicas por dois meses, mas manifestou vontade de alterar a iniciativa para clarificar que a entrega das listas se mantém na mesma data.

Não só mantenho, como até agradecia que possa descer à especialidade", afirmou Rio, dizendo que gostaria de clarificar um ponto no diploma."Dizem que a proposta do PSD não é no interesse do país, mas em interesse próprio: gostaria de acrescentar que a data de entrega das listas - que será julho/agosto - pode-se manter igual", afirmou.

Há duas semanas, o PSD entregou um projeto-lei, que será debatido no parlamento em 25 de março, para que as eleições autárquicas sejam adiadas de setembro/outubro para novembro/dezembro, mas que já foi alvo de críticas por parte do PS e do Governo, que consideraram não ser este "o momento de decidir" sobre esse assunto.