Autárquicas. “Carlos Moedas é um trunfo”

O PSD anunciou esta quarta-feira 77 recandidatos a presidentes de Câmara e 23 novos candidatos autárquicos. Na semana passada, Rui Rio tinha já avançado com o nome de Carlos Moedas para Lisboa.

Cristina Figueiredo considera Carlos Moedas um trunfo do PSD, que tem o objetivo de manter as câmaras que já lidera e de ganhar outras, até porque o nome do ex-comissário europeu “vai para além de vencer a autarquia”, podendo servir para unificar a direita.

“Carlos Moedas já tem muita experiência política. É uma pessoa muito terra-a-terra e humilde. Tem potencial para vir a fazer uma bela campanha em Lisboa”, afirma.

Sobre a Câmara do Porto, a editora de política da SIC considera que o partido tem um “berbicacho” em mãos, já que não há nenhum candidato evidente. Apesar de defender que Rui Moreira leva vantagem, até pelos níveis de popularidade, sublinha que não é impossível vencer. Contudo, para isso, afirma que o PSD precisa de um nome ao nível do candidato por Lisboa, Carlos Moedas.