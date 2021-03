Autárquicas. Carlos Moedas procura apoio do Aliança para coligação centro-direita

Carlos Moedas está em contacto com o partido Aliança para negociar uma coligação nas eleições Autárquicas para a câmara de Lisboa. O antigo comissário europeu garantiu o apoio do CDS e também já reuniu com o Iniciativa Liberal.

O jornal público avança que esta acordo pode ainda abranger o Partido Popular Monárquico e o Partido da Terra. O objetivo do PSD é avançar na corrida a Lisboa com uma grande coligação de centro-direita.

Fora das negociações fica o Chega, que deve anunciar um candidato próprio nas próximas semanas.

A candidatura de Carlos Moedas foi anunciada na passada quinta-feira por Rui Rio, depois de uma reunião entre o líder social-democrata e o agora candidato.