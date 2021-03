Autárquicas. Nuno Graciano garante que irá estar perto dos lisboetas

Nuno Graciano foi, esta terça-feira, oficializado como candidato autárquico do Chega à Câmara de Lisboa. O ex-apresentador diz que está a trabalhar no projeto para a capital e que vai estar perto dos lisboetas.

O candidato do Chega mostrou-se confortável no papel, mas não traçou objetivos. Nuno Graciano assumiu que chegar aos 20% de Assunção Cristas seria excelente, mas garante apenas que os próximos tempos serão de proximidade com os cidadãos de Lisboa.

A habitação, a mobilidade e as energias renováveis são temas que o candidato garante que irá abordar no futuro. Para já, assume apenas estar alinhado com o partido.

A oficialização da candidatura de Nuno Graciano aconteceu no Padrão dos Descobrimentos, num gesto simbólico, depois de um deputado do PS e também a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira terem sugerido a remoção do monumento.