Nuno Graciano apresenta candidatura à Câmara Municipal de Lisboa

Nuno Graciano apresentou esta terça-feira a candidatura à Câmara Municipal de Lisboa.

O candidato do Chega discursou numa cerimónia que decorreu junto ao Padrão dos Descobrimentos e que contou com a presença do líder do partido, André Ventura:

O candidato do Chega à Câmara de Lisboa afirmou que "é cedo" para falar sobre o projeto político para o concelho, mas defendeu que a cidade tem "vários problemas muito graves" e precisa de um "abanão".

"Lisboa tem vários problemas muito graves. Há um abanão que, de facto, esta cidade necessita", disse Nuno Graciano perante perto de uma centena de apoiantes e militantes do partido.

"A política autárquica é uma política de proximidade, é uma política onde nós podemos de facto conhecer, onde eu quero conhecer e vou conhecer a dona Joaquina, o tio Manuel, o jovem Jorge. Quero conhecer toda a gente. Vou calcorrear a cidade toda", salientou Nuno Graciano.

O cabeça de lista do Chega à autarquia lisboeta disse, em tom de brincadeira, que "o único patrocínio" que vai pedir a Ventura "é para sapatos", para poder andar por toda a cidade.

"Quero conhecer as pessoas, quero entrar na casa das pessoas", reforçou o candidato à Câmara de Lisboa, atualmente presidida por Fernando Medina (PS).

"Quanto ao projeto político para a Câmara de Lisboa, é o no que nós neste momento estamos a trabalhar, é cedo para falarmos, mas há coisas que me chocam", realçou, dando com exemplos o decréscimo do número de habitantes na cidade e o preço dos quartos para estudantes.



RODRIGO ANTUNES

Os dirigentes da força política nacionalista defendem que a personalidade escolhida é conhecida "dos portugueses como um lutador e um homem de convicções, sem qualquer vestígio de politicamente correto, representando, desta forma, aquele que é o espírito do partido".

"Para mim, os filhos que maltratam os pais, no mínimo, prisão perpétua. Os pais que sodomizam os filhos, no mínimo, pena de morte. Sou radical nestas situações", afirmou o apresentador televisivo, numa entrevista a um suplemento o Diário de Notícias, em 2018, quando lançou um livro sobre parentalidade.

O Chega já apresentou iniciativas legislativas no sentido de reintroduzir a pena de prisão perpétua para certos crimes considerados mais graves, assim como a punição acessória de castração química de pedófilos e violadores reincidentes.

Nuno Graciano tem 52 anos e, após uma carreira de mais de 20 anos nos ecrãs portugueses, enveredou, há cerca de cinco anos, pela vida de empresário, com uma marca de queijo regional.