Apresentador Nuno Graciano é o candidato do Chega à Câmara de Lisboa

O Chega já tem candidato à Câmara Municipal de Lisboa: será o apresentador Nuno Graciano.

Ao que a SIC apurou, o convite a Nuno Graciano foi feito diretamente pelo líder do partido, André Ventura. Seguiu-se a discussão do nome com a direção nacional e com o presidente da Distrital de Lisboa, onde a direção do Chega assumiu que o candidato é fora da caixa, mas que está completamente comprometido com os valores do partido.

À SIC, o candidato do Chega à Câmara de Lisboa não adiantou pormenores da candidatura e remeteu mais esclarecimentos para o início da próxima semana.

Quanto a PSD e CDS, assinam na terça-feira o acordo para as eleições autárquicas.

Os centristas querem encabeçar as coligações, depois de Francisco Rodrigues dos Santos ter cedido o cabeça de lista de Lisboa ao PSD.