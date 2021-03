Autárquicas. Bloco de Esquerda anuncia Sérgio Aires para a Câmara do Porto

O Bloco de Esquerda anunciou esta terça-feira o nome do independente Sérgio Aires como candidato à Câmara Municipal do Porto. A Comissão Coordenadora Concelhia do BE fica agora de apresentar a proposta à assembleia de aderentes do partido na cidade, com votação em urna marcada para o próximo sábado.

Sérgio Aires, de 52 anos, nasceu em Massarelos, e passou a infância entre a Campanhã e o Bonfim. É licenciado em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tendo, desde cedo, dedicado esforços ao combate à pobreza.

Desempenhou diversos cargos, tais como investigador, formador, assessor e especialista em múltiplos programas e instituições da cidade e ao nível nacional. Desde 2006 trabalha como consultor independente nas áreas do combate à pobreza e da economia social.

Entre 2006 e 2018 foi diretor do Observatório de Luta contra a Pobreza na Cidade de Lisboa. Entre 2012 e 2018 presidiu à European Anti-Poverty Network, organização europeia que integra 31 redes nacionais e 13 organizações europeias. É também fotógrafo, tendo diversos trabalhos publicados e inúmeras exposições.