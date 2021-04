Alterações à lei eleitoral autárquica. Autarcas independentes falam em "grande vitória"  

Os autarcas independentes reuniram-se este sábado, em Anadia, para discutir as alterações à lei eleitoral autárquica, que esta semana foram aprovadas no Parlamento.

O movimento aplaudiu as propostas que voltam a facilitar as candidaturas de cidadãos independentes, reduzindo, por exemplo, o número de assinaturas necessárias.

Teresa Belém Cardoso, porta-voz do Movimento de Autarcas Independentes, falou numa vitória esta semana no Parlamento. No entanto, diz que foi essa possibilidade e a posição da provedora de Justiça que forçaram a mudança da Lei.

A reunião serviu também para os autarcas independentes decidirem se avançam ou não para a formação de um partido municipalista que dê cobertura a todas as candidaturas de movimentos de cidadãos.

Rui Moreira apontou o dedo ao PSD e disse que o movimento informal que admitia a formação de um novo partido vai continuar a reunir.

O presidente da Câmara do Porto até já tinha admitido que Manuel Cordeiro, o autarca de São João da Pesqueira, seria um excelente líder para o novo partido, mas essa hipótese ficou para já posta de parte.