O PS não tem candidato à Câmara do Porto. Eduardo Pinheiro desistiu da corrida.

O ex-presidente da câmara de Matosinhos afasta-se da vida autárquica e mantém-se no cargo de secretário de Estado da Mobilidade.

O secretário-geral do PS manifestou esta quarta-feira "total solidariedade" com a decisão de Eduardo Pinheiro declinar o convite para a candidatura à presidência da Câmara do Porto, esperando agora que concelhia e federação deste partido encontrem "uma solução vitoriosa".