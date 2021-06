Autárquicas. Livre escolhe Rui Tavares nas primárias para a Câmara de Lisboa

O Livre escolheu Rui Tavares para ser o primeiro dos candidatos do partido à Câmara de Lisboa nas eleições primárias para as autárquicas.

O historiador, antigo eurodeputado e fundador do Livre foi o que teve mais votos, mas isto não significa que vá encabeçar uma lista própria do partido.

Fonte do Livre confirmou à SIC que seguem as negociações com o PS para integrar a candidatura de Fernando Medina.

Agora com os nomes escolhidos pelo Livre, nas próximas semanas, as reuniões devem avançar tendo em vista o acordo de coligação.

Nas últimas autárquicas, o Livre apoiou Medina em Lisboa.