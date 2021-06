PS nas autárquicas. Partido diz que salários dificultam candidaturas

O secretário-geral adjunto do PS diz que houve candidatos às autárquicas que desistiram porque os salários são baixos.

Numa entrevista ao Jornal de Notícias e à TSF, José Luís Carneiro defendeu também que os socialistas querem manter o maior número de câmaras e que é possível que o partido consiga ganhar no Porto.

O número 2 do PS diz que não houve convergência dentro do partido para que ele próprio fosse o candidato no Porto.

No Porto, Eduardo Pinheiro desistiu. Avança Tiago Barbosa Ribeiro.

O PS quer manter o maior número de autarquias e, apesar da falta partida na invicta, José Luís Carneiro acredita numa derrota de Rui Moreia.