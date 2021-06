Costa tenta acordo com Rio para data das autárquicas 

António Costa está a tentar um acordo com Rui Rio sobre a data das eleições autárquicas. Ao que a SIC apurou, o primeiro-ministro propõe que as eleições aconteçam a 26 de setembro.

À SIC, a direção do PSD confirma as conversações com o chefe do Governo, mas continua a defender que a melhor data é 10 de outubro.

É apenas ao Governo que cabe olhar para o calendário e agendar as eleições autárquicas, mas em nome da relação institucional fica sempre bem conseguir o acordo do maior partido da oposição.

Ao que a SIC apurou, António Costa propôs a Rui Rio que se realizassem a 26 de setembro para não entrarem em conflito com as negociações do próximo Orçamento do Estado.

A SIC sabe que a data está praticamente fechada para ser aprovada esta semana em Conselho de Ministros, mas, para já, não conta com o apoio do PSD

À SIC, a direção de Rui Rio lembra que o partido já defendeu o adiamento das eleições para novembro e, por isso, não faz sentido concordar em antecipá-las para setembro.

No limite, o PSD aceita que aconteçam a 10 de outubro, ou seja, duas semanas depois da proposta de António Costa.

Se assim fosse, o PSD ganharia tempo para tentar recuperar parte do que perdeu nas autárquicas de 2017 quando ficou pelas 98 câmaras no país. Pedro Passos Coelho demitiu-se 48 horas depois do pior resultado na história do partido.

Desde sempre que Rui Rio assume o objetivo de recuperar, mas já veio dizer que um mau resultado é um "encontrão para cair".