Rui Rio não compreende recusa do Governo em adiar autárquicas

O Conselho de Ministros marcou esta quinta-feira as eleições autárquicas para 26 de setembro.

Rui Rio não compreende que o Governo tenha escolhido o dia 26 de setembro, exatamente no mesmo Conselho de Ministros onde assumiu um agravamento da pandemia de covid-19 no país.

O presidente do PSD afirma que nesta realidade só havia um caminho a adotar: a proposta inicial do partido de adiamento das eleições para dezembro.

"O que não posso admitir é a razão pela qual o Governo e o PS, em particular, não aceita adiar as eleições autárquicas por um mês, um mês e meio, dois meses no máximo, justamente na altura em que a pandemia se está a agravar", completou Rio.

O social-democrata disse que é impossível "garantir umas eleições democráticas, com todos os candidatos a poderem fazer, com o mínimo de liberdade, a sua campanha" com o enquadramento definido pelo Governo, acrescentando que esta decisão "poderá interessar ao PS", já que que elegeu o maior número de autarcas nas eleições de 2017.