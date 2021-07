Se as autárquicas fossem hoje, Rui Moreira seria reeleito presidente da Câmara do Porto

Se as eleições autárquicas fossem hoje, Rui Moreira seria reeleito presidente da Câmara do Porto, com mais votos que o PS e o PSD juntos.

Rui Moreira não parece ter dificuldade em conseguir o terceiro mandato no Porto. A sondagem do ICS e do ISCT para a SIC e Expresso revela que o caso Selminho em que o presidente da Câmara do Porto é arguido, não fez os portuenses mudar de opinião. PS e PSD juntos não conseguem tanto quanto Rui Moreira.

Recandidato como independente, Rui Moreira demarca-se dos concorrentes partidários e, se as eleições fossem agora, voltaria a ter mais do que a soma dos candidatos de PS e PSD. Tal como em 2017, com um resultado nos 45%.

Com Tiago Barbosa Ribeiro, o PS tem 25% e o PSD tem 8% com Vladimiro Feliz. Nem um nem outro foram cabeças de lista da última vez.

Pela CDU, Ilda Figueiredo alcança o mesmo resultado do PSD. O Bloco tem 5. Seguem-se PAN e Livre, - que à data da sondagem ainda não tinham candidatos - à frente do Chega, com 1%.

O mandato de Rui Moreira tem ampla aprovação: muito bom ou bom. Menos de terço dos inquiridos reprova o trabalho

Em particular, a forma como a Câmara lidou com o turismo na cidade é bem vista por quem lá vive, seguindo a tendência da avaliação positiva geral.

Nem o caso Selminho ameaça fazer mossa na conta eleitoral de Rui Moreira. Só 18% diz que mudou de opinião para pior, face a 68% para quem assunto não fez mudar o que pensa.

Este estudo foi coordenado pelo ICS e pelo ISCTE. O trabalho de campo da GFK Metris foi realizado entre 26 de junho e 10 de julho, com base em 800 entrevistas, diretas e pessoais, consideradas válidas. A margem de erro máxima é de 3,5%, e o nível de confiança de 95%.