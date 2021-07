O presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, acusa Santana Lopes de ser o principal responsável pelo crescimento da dívida na autarquia. O candidato pelo PS respondia à afirmação do adversário de que tinha deixado "dívida boa" no concelho.

“Nós temos aqui 30 e tal milhões da responsabilidade de Santana Lopes, depois a outra parte é da responsabilidade do candidato que veio a seguir, mas Santana Lopes em quatro anos fez a dívida a este ritmo. E dizem os candidatos do PSD, que vieram a seguir, que muito da dívida que está aqui contabilizada no segundo mandato foram dívidas deixadas por Santana Lopes”, disse o candidato socialista entrevista à SIC Notícias.

Carlos Monteiro deixou também críticas ao adversário do PSD, Pedro Machado, por se ter esquecido da cidade.

“Pedro Machado esteve à frente da Região Centro Turismo e esqueceu-se sempre da Figueira da Foz. E essa também é uma evidência que os figueirenses não esquecem. Mas fundamentalmente há outra coisa que eu acho que preocupa os figueirenses: Pedro Machado assume estar nos dois cargos ao mesmo tempo”, afirma, sublinhando que a Figueira da Foz “precisa de um presidente a tempo inteiro”

Estas são as primeiras eleições autárquicas que Carlos Monteiro enfrenta enquanto cabeça de lista do PS. O autarca da Figueira da Foz assumiu o cargo de presidente depois de João Ataíde ter renunciado ao cargo para assumir a função de secretário de Estado do Ambiente. O antigo professor quer agora captar novos investimentos e fixar mais pessoas no concelho.

