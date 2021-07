Fernando Medina apresentou esta quinta-feira as listas com que vai concorrer à Câmara Municipal de Lisboa. Para número dois escolheu a arquiteta Inês Lobo, a quem quer entregar a pasta do Urbanismo, se voltar a vencer as eleições na capital.

Em Almada, esteve António Costa na apresentação da candidatura da socialista Inês de Medeiros.

Há quatro anos, Inês de Medeiros venceu por pouco mais de 300 votos.