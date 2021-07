Moreira lidera sondagem. "É reconfortante para mim e para a minha equipa"

Rui Moreira, recandidato à presidência da Câmara do Porto, diz que ficou satisfeito com os resultados da sondagem para as eleições autárquicas e que lhe dão ânimo para os próximos meses.

"É reconfortante para mim e para a minha equipa", afirmou.

Em direto no Jornal da Meia Noite, diz que esse resultado significa que os portuenses consideram que tem estado à altura. No entanto, foi cauteloso: disse que uma sondagem "vale o que vale" e que ainda faltam mais de dois meses para as eleições.

"Estou interessado naqueles que votam em mim", disse, salientando o trabalho em transportes e espaços verdes.

Sobre o caso Selminho, realçou: "Acho que toda a gente já sabe que a minha família não recebeu um tostão, nem vai receber".

Rui Moreira não parece ter dificuldade em conseguir o terceiro mandato no Porto. A sondagem do ICS e do ISCT para a SIC e Expresso revela que o caso Selminho em que o presidente da Câmara do Porto é arguido, não fez os portuenses mudar de opinião. PS e PSD juntos não conseguem tanto quanto Rui Moreira.

Recandidato como independente, Rui Moreira demarca-se dos concorrentes partidários e, se as eleições fossem agora, voltaria a ter mais do que a soma dos candidatos de PS e PSD. Tal como em 2017, com um resultado nos 45%.

Com Tiago Barbosa Ribeiro, o PS tem 25% e o PSD tem 8% com Vladimiro Feliz. Nem um nem outro foram cabeças de lista da última vez.

Pela CDU, Ilda Figueiredo alcança o mesmo resultado do PSD. O Bloco tem 5. Seguem-se PAN e Livre, - que à data da sondagem ainda não tinham candidatos - à frente do Chega, com 1%.

O mandato de Rui Moreira tem ampla aprovação: muito bom ou bom. Menos de terço dos inquiridos reprova o trabalho

Em particular, a forma como a Câmara lidou com o turismo na cidade é bem vista por quem lá vive, seguindo a tendência da avaliação positiva geral.

Nem o caso Selminho ameaça fazer mossa na conta eleitoral de Rui Moreira. Só 18% diz que mudou de opinião para pior, face a 68% para quem assunto não fez mudar o que pensa.

Este estudo foi coordenado pelo ICS e pelo ISCTE. O trabalho de campo da GFK Metris foi realizado entre 26 de junho e 10 de julho, com base em 800 entrevistas, diretas e pessoais, consideradas válidas. A margem de erro máxima é de 3,5%, e o nível de confiança de 95%.