Mais três candidatos autárquicos do Chega aparecem em listas diferentes

Segundo o Jornal de Notícias, um dos nomes está repetido na candidatura a Alcochete e a Grândola. Os outros dois nomes aparecem simultaneamente em listas para a Almada e Seixal.

O Chega diz desconhecer qualquer irregularidade. A repetição de nomes em listas diferentes constitui uma violação da Lei Eleitoral.

Nas listas" de candidatura às Câmaras de Valpaços e Chaves também houve repetição de nomes. O líder do partido André Ventura prometeu averiguar "o erro ou confusão".

"Sinceramente não consegui ainda identificar essa situação. (...) Estou a tentar apurar com as distritais respetivas e com os mandatários se houve algum processo de erro e se houve confusão na entrega das listas. Estou a tentar que, depois de apurada a situação (...) ainda seja possível judicialmente resolver o problema", afirmou em declarações aos jornalistas no Porto, na semana passada, onde reagiu às suspeitas de violação da lei eleitoral.