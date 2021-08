Resultado das autárquicas não terá impacto na liderança do PSD, garante Rui Rio

Rui Rio cumpre hoje o segundo dia de uma volta ao país, na pré-campanha para as eleições autárquicas. Em Mondim de Basto, o presidente do PSD voltou a garantir que não está preocupado com o impacto que o resultado possa vir a ter no futuro como líder do partido.

Depois de ter começado no distrito do Porto, ao segundo dia da volta que está a fazer ao país

Rui Rio apostou em Vila Real. Outra vez em municípios onde o PS está no poder, Ribeira de Pena e Mondim de Basto, que os sociais-democratas querem conquistar nas próximas autárquicas.