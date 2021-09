Análise ao debate dos candidatos à Câmara de Lisboa

A Praça do Município tornou-se o palco do debate entre sete candidatos à Câmara Municipal de Lisboa. Marina Costa Lobo, politóloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais do ISCTE, e Ricardo Costa, diretor de Informação da SIC, analisam a prestação dos vários candidatos.

Para Marina Costa Lobo, o debate a sete não privilegiou os dois principais candidatos, que “juntos somam 70 a 80% das intenções de voto”: Fernando Medina e Carlos Moedas. Por outro lado, deu evidência aos outros candidatos.

“Se virmos os resultados eleitorais, nós vemos que há dois candidatos que juntos somam 70 a 80% das intenções de votos. E eles são Moedas e Medina. E era bom que os lisboetas tivessem oportunidade de ver apenas eles dois”, afirma a investigadora.

A politóloga sublinha ainda a disponibilidade do PCP para entrar na vereação da Câmara Municipal, seguindo a tendência do PCP no Governo, que tem vindo a viabilizar os últimos Orçamentos de Estado.

Ricardo Costa considera que este debate mostra que “o sistema partidário mudou” e que o tema da habitação “ganhou um peso brutal” na cidade de Lisboa.

“Foi uma área em que as coisas não correram bem e é uma área onde tudo o que venha a correr bem vai demorar anos”, afirma o jornalista.

O diretor de Informação destaca ainda a posição de ataque de Carlos Moedas para os partidos da direita. Para que o candidato da coligação de direita “Novos Tempos” conseguir retirar Fernando Medina da Câmara, Carlos Moedas “tem de reduzir a pó o chega e a iniciativa liberal”.

Ambos os comentadores consideram que a escolha do candidato do Chega não está a ser bem sucedida.

“Nuno Graciano não tem qualidade mínimas para tentar assegurar um lugar de vereação em Lisboa”, afirma Marina Costa Lobo. “Acho que o Chega escolheu mal o candidato para se fazer representar em Lisboa, tendo em conta que é um partido novo e com ambições.”

